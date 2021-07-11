بعد "زانياري".. بافل طالباني بزي عسكري يسلم وهاب حلبجيي قيادة مكافحة الارهاب

شفق نيوز/ تسلم وهاب حلبجيي، يوم الأحد، بشكل رسمي، مهامه قائداً "مكافحة الإرهاب"، في محافظة السليمانية، والتي يشرف عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني.

واجتمع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وقوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الأحد في السليمانية مع مصطفى جاورش قائد قوات 70 في البيشمركة.

وعقب الاجتماع قدم بافل طالباني وقوباد طالباني "وهاب حلبجيي" بشكل رسمي قائداً لمكافحة الإرهاب.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، حيث أشرف نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، على اجتماع امني في السليمانية، أُعلن فيه تسمية "أجي أمين" رئيساً جديداً لوكالة (زانياري) للأمن والمعلومات، التابعة للإتحاد الوطني الكوردستاني.

وتفجر خلاف خلال الأيام الماضية، بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني كل من بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي طالباني، على خلفية تغيير مدير وكالة "زانيارى"، المقرب من لاهور، بشخصية اخرى قريبة من بافل.

وتعد وكالة "زانياري"، من أجهزة المخابرات في إقليم كوردستان، مقرها السليمانية وتابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.