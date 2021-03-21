بعد رئيس الإقليم.. الکاظمي يهاتف رئيس حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاحد 21 اذار (مارس)، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وخلال الاتصال الهاتفي هنأ رئيس الوزراء الكاظمي رئيس الحكومة بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية، وأعرب عن أمله في أن تكون نوروز مبعثا للسلام والاستقرار لشعب كوردستان و العراق عامة.

من جانبه شكر رئيس الحكومة ، رئيس الوزراء الكاظمى على اتصاله وتمنى ان تكون نوروز مبعثا للخير وان تكون فرصة لانهاء المعاناة وحل المشاكل فى العراق.

وفي وقت سابق من اليوم تلقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان اتصالاً هاتفياً من مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الاتحادي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال الاتصال الهاتفي وإلى جانب تهنئة الرئيس نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، عبر الكاظمي عن رجائه بأن يكون عيداً ملؤه الأمان وسنة جديدة حافلة بالنجاح والسعادة لفخامته ولشعب كوردستان.

من جانبه، عبر بارزاني عن شكره للكاظمي على اتصاله آملاً الأمان والاستقرار وحل المشاكل وتجاوز أزمات العراق.