بعد رياح تركيا.. رصد لأجواء كوردستان وبعض مناطق شمال العراق

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، يوم الاثنين، هطول امطار مصحوبة ببعض الغزارة تعقبها موجة باردة وانخفاض بدرجات الحرارة في اقليم كوردستان وبعض مناطق محافظة نينوى.

وقال الراصد الجوي صادق عطيه، في منشور له عبر موقع فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن رياحاً شديدة اجتاحت اسطنبول مساء اليوم، مع تساقط أمطار شبه غزيرة في مقدمة منخفض جوي يؤثر في منطقتنا حالياً".

وتوقع عطيه، أن "تجتاح عاصفة ثلجية بعد ظهر غد الثلاثاء في مناطق شمال وغرب تركيا تشتد بعد غد وتؤدي لتراكمات كبيرة من الثلوج هناك، وتمتد بعدها نحو شرق وجنوب شرق تركيا، وثم يشمل هطول الثلوج مرتفعات دهوك وشمال اربيل وشمال السليمانية".

وأضاف أنه من المتوقع أيضاً، أن "تتأثر البلاد بهذا المنخفض الجوي بتأثير محدود في بعض المدن ولايشملها جميعاً، مشيراً إلى "امطار متوقعة مابين خفيفة الى معتدلة مصحوبة بالغزارة على فترات تبدأ فجر او يوم الاربعاء في دهوك واربيل والسليمانية (اقليم كوردستان) ومناطق من نينوى ثم تمتد الخميس لتشمل ايضاً كركوك وصلاح الدين وديالى ومعظم مناطق نينوى.. (وربما) تشمل قطرات في شمال بغداد وشمال الانبار".

وبين عطيه، أنه "لايستبعد الغزارة في الاماكن المذكورة اعلاه"، لافتاً إلى أن "باقي المدن ستكون اجواءها مابين صحو الى غائم جزئياً".

وتابع عطيه، أنه "مع ساعات نهار ومساء يوم الخميس، تهب علئ البلاد رياح شمالية غربية معتدلة الئ نشطة احياناً مصحوبة بانخفاض واضح بدرجات الحرارة مسبية اجواء شديدة البرودة خصوصا خلال ساعات الصباح والليل في معظم المدن"، متوقعاً في ذات الوقت "موجات من الغبار تصاحب نشاط الرياح الشمالية".

وتعرضت مدينة اسطنبول مساء اليوم الاثنين، الى رياح شديدة خلفت اربعة ضحايا وعشرات المصابين.

وأعلنت بلدية إسطنبول عن تطاير 33 سطحاً وتضرر 12 سيارة وسقوط 193 شجرة وسقوط 52 إشارة مرور جراء العاصفة التي ضربت المدينة اليوم.