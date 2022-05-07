بعد رفع كميات كبيرة من النفايات.. وضع منطقة سياحية تحت الرقابة في اربيل (صور)

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن وضع الرقابة على منطقة "كومي فيلاو" بقصبة جومان التابعة لمحافظة اربيل تحت المراقبة بعد قيامها برفع كميات كبيرة من النفايات التي خلفها السياح خلال أيام عطلة عيد الفطر.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان العام الحالي بخلاف الاعوام الماضية توجهت أعداد كبيرة من السياح المحليين والعراقيين و الاجانب الى منطقة "كومي فيلاو" (وهو عبارة عن بحيرة صغيرة تتجمع فيها مياه الامطار والمياه الذائبة من ثلوج جبال حصاري سكران) في حدود جومان، مبينا ان الايام الماضية وبسبب ترك كميات كبيرة من المخلفات والنفايات التي لوثت المنطقة تسببت بقلق كبير على مستوى الإقليم.

واضاف انه بهدف الحفاظ على البحيرة والمناطق المجاورة لها من التلوث والتشويه قامت مديرية سياحة جومان بوضع عدد من المراقبين للبحيرة لمراقبتها على مدار الساعة.

ونقل البيان عن مدير بلدية وسياحة جومان هلكورد محمد قوله ان فرق السياحة تقوم منذ أيام بشكل مستمر بعملية تنظيف البحيرة، مبينا ان اليوم السبت قامت فرق السياحة بالتعاون مع شركة خاصة برفع النفايات في المنطقة برفع ستة سيارات حمل قلابة من مخلفات السياح في البحيرة.

واضاف محمد ان المنطقة تشهد حاليا تواجد أعداد كبيرة من السياح، لافتا إلى أن البحيرة نظيفة تماما ولا نفايات فيها حاليا.

وبشأن حماية ومراقبة البحيرة أكد محمد أن سياحة جومان وضعت عددا من المراقبين في المنطقة لمنع تلويث البحيرة، مطالبا السياح الالتزام بقواعد النظافة في بحيرة "كومي فيلاو" ومحيطها.