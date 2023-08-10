بعد رفضه من بغداد .. مستثمرون يعدون بتسلم محصول القمح كاملة من مزارعي كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة إستثمار إقليم كوردستان العراق محمد شكري، يوم الخميس، أن عملية تسويق القمح من المزارعين في الإقليم ستستمر لغاية مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مؤكدا تلقي وعودا من المستثمرين بمنح المستحقات المالية للمزارعين فور تسليمهم المحصول.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة أربيل، إنه قد تم الاتفاق مع المزارعين والمستثمرين على أن تستمر عملية تسلم القمح من مزارعي إقليم كوردستان لغاية الثاني من شهر أيلول المقبل.

وعن كمية القمح المتبقية أمام (السايلوهات) الصوامع والتي تسلمتها الشركات المحلية، قال محمد شكري: "كما قيل لي، خلال هذا الشهر، تسلمت مصانع وصوامع شركات القطاع الخاص حوالي 40 إلى 50 ألف طن من القمح من مزارعين من مدن مختلفة في إقليم كوردستان".

وتابع بالقول إنهم اتفقوا مع المستثمرين على محاولة تسلم كل القمح من فلاحي إقليم كوردستان الذي لم تتسلمه الحكومة العراقية، بالخصائص المتفق عليها، مردفا بالقول إن: سعر الطن الواحد من القمح من الدرجة الأولى هو 600 ألف دينار، وطن القمح من الدرجة الثانية هو 575 ألف دينار.

وتسلمت وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية 500 ألف طن من القمح من المزارعين في إقليم كوردستان هذا العام، وبذلك حددت نحو 230 ألف طن من القمح في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة، و145 ألف طن في محافظة أربيل، و125 ألف طن أخرى من القمح في محافظة دهوك، وسعر الطن الواحد 850 ألف دينار.

وقد دفعت الحكومة الاتحادية لغاية الآن قرابة 80 مليار دينار مستحقات مالية عن القمح المسوق من مزارعي إقليم كوردستان للموسم الحالي، وقد تم توزيع جزء من تلك المستحقات من قبل صوامع إقليم كوردستان على المزارعين، وجزء آخر لم يتم توزيعه بسبب عدم اكتمال بعض الإجراءات الإدارية.