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بعد أربيل ودهوك.. السليمانية تبت بقرار الحظر الأحد المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-07T10:45:48+0000
بعد أربيل ودهوك.. السليمانية تبت بقرار الحظر الأحد المقبل

شفق نيوز / أفادت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، بأن اجتماعا سيعقد الأحد المقبل، لمناقشة قرار رفع الحظر الشامل في محافظة السليمانية، خلال أيام العيد من عدمه.

وذكرت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماع الأحد المقبل الذي سيعقد مع الجهات المعنية في مبنى محافظة السليمانية، سيناقش تطبيق تعليمات وزارة داخلية الإقليم، ومنع التجوال بين المحافظات، وقرار رفع التجوال من عدمه داخل المحافظة من صلاحية المحافظ وتبيان التعليمات الخاصة في ايام العيد".

وكانت غرفة عمليات أربيل ودهوك، قد قررتا في وقت سابق من اليوم، إلغاء قرار حظر التجوال الشامل خلال أيام عيد الفطر.

ويأتي هذا القرار، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، إعادة النظر في قرار حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر، وذلك بعد قرار سابق بفرض حظر شامل خلال العيد للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويفرض العراق، منذ أكثر من شهر، إجراءات لاحتواء تصاعد إصابات "كورونا"، بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.

كما قررت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل لعشرة أيام، من 12 حتى 22 آيار الجاري.

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