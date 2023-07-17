بعد أربيل وبغداد.. الجواز الإلكتروني يدخل السليمانية

شفق نيوز / باشرت إدارة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بإصدار جوازات السفر بالنظام الإلكتروني بعد بغداد وأربيل.

وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اللواء صلاح مهدي جبار، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن "هذا النظام سيقدم العديد من التسهيلات للمواطنين، إضافة إلى إمكانية الانتهاء من التزوير".

وأضاف جبار، أن "الحكومة العراقية تسعى إلى رفع تصنيف الجواز العراقي وتوحيده واعتماد النظام العالمي في إصدار الجواز بما يضاهي دول العالم من حيث ما تميز به هذا الجواز من مواصفات أمنية وتكنلوجية عالية الجودة، كونه مستوفي لشروط الجوازات العالمية التي وضعتها المنظمة العالمية للطيران".

وأوضح أن "المديرية العامة للجنسية والجوازات العراقية وضعت نصب أعينها أن تكون الوثائق العراقية ذات مواصفات أمنية عالية من شأنها رفع تصنيف الجواز العراقي بين الدول وتساهم بتقليل القيود التي تواجه المواطن العراقي".

وأشار إلى أن "المديرية العامة وبإشراف وزير الداخلية، تسعى بجهود مضاعفة للمباشرة بإصدار الجواز الإلكتروني في المحافظات العراقية كافة، خلال العام الحالي، والعام القادم".

بدوره، ثمن محافظ السليمانية هفال أبو بكر، خلال حفل المباشرة بإصدار الجواز الإلكتروني الذي حضره ممثل وزير الداخلية العراقية ووممثل وزير الداخلية في حكومة الإقليم، هذه الخطوة الوطنية التي تعمل على تقليل وإلغاء الفوارق بين المواطنين العراقين، مؤكداً حرصه على "دعم هذا المشروع الوطني".

وذكر أبو بكر، خلال المؤتمر، أن "إدارة المحافظة سعيدة بأن تكون بعد العاصمة بغداد والعاصمة أربيل في المباشرة بهذه الخطوة الوطنية".

من جانبه، أوضح مدير جوازات السليمانية العميد سالار عبد الله، آلية إصدار الجواز الإلكتروني، فيما طالب مديرية الجوازات الاتحادية، بفسح المجال لإصدار الجواز الورقي إلى جانب الإلكتروني للذين لا يمتلكون البطاقة الوطنية.

وقال عبد الله، خلال المؤتمر، إن "المواطن يستطيع خلال نفس يوم مراجعته لمديرية الجوازات في السليمانية، استلام جوازه الإلكتروني لكن بعد تسجيله إلكترونياً"، مبيناً أن "امتلاك المواطن لهذا الجواز سيسهل له عملية السفر وسيقلل من أعباء التدقيق الأمني في المطارات المحلية والعالمية".

وحول إصدار الجوازات القديمة، من فئة (A)، أكد مدير جوازات السليمانية أن "إصدرار تلك الفئة مستمر في جمجمال وكرميان ورانية، ومتوقف في السليمانية"، مطالباً مديرية الجوازات الاتحادية بفسح المجال لإصدار جوازات فئة (A) في مديرية جوازات السليمانية حتى يتم تقليل الأعباء على المواطنين الذين لا يمتلكون البطاقة الوطنية، كون الجواز الالكتروني يتطلب امتلاك المواطن للبطاقة الوطنية حصراً".

وكانت مديرية الجوازات في السليمانية، قد أعلنت في وقت سابق إيقاف إصدار جوازات السفر بالنظام القديم، وبدء اعتماد النظام الإلكتروني الجديد.