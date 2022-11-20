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بعد أربيل.. قصف صاروخي يستهدف مقر حزب كوردي معارض في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-20T21:53:02+0000
بعد أربيل.. قصف صاروخي يستهدف مقر حزب كوردي معارض في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتعرض مقار لأحزاب كوردية معارضة لقصف صاروخي في السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف المقار في بلدة "زرگويز"، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

وقبل قليل، افاد مصدر محلي بتعرض مخيم للاجئين، ومقر لحزب كوردي معارض لقصف ايراني في اربيل. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن قصفاً لم يعرف طبيعته بعد، استهدف مقر حزب إيراني كوردي معارض في قضاء كويسنجق بأربيل، من دون معرفة التفاصيل.

وبموازاة ذلك، قال المصدر، إن قصف آخر استهدف مخيم چيژلكان للاجئين الكورد الإيرانيين قرب بلدة بحركة في أربيل، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وفي هذه الاثناء، دوت صافرات الانذار في القنصلية الاميركية بأربيل، بالتزامن مع القصف الإيراني

 

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