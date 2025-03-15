بعد أربيل .. "روانكه" توزع نحو 4000 سلة غذائية في دهوك (صور)

شفق نيوز/ اعلن حكمت محمد علي مسؤول مكتب منظمة "روانكه" في محافظة دهوك، يوم السبت، إطلاق حملة توزيع مساعدات غذائية استهدفت الأسر ذات الدخل المحدود في محافظة دهوك، وذلك في إطار الجهود الانسانية التي تبذلها المنظمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا لشهر رمضان.

وأوضح محمد علي في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان المنظمة قامت بتوزيع 3700 سلة غذائية حيث تحتوي كل سلة على 35 كيلوغراما من المواد الغذائية الاساسية والتي تكفي لسد احتياجات الأسرة الواحدة لمدة شهر.

وبين ان السلة تتضمن مواد غذائية متنوعة مثل السكر، الأرز، معجون الطماطم، الزيوت، الشاي، ومواد اخرى، مؤكدا ان جميع هذه المنتجات تتميز بجودة عالية لضمان تقديم الدعم الغذائي المناسب للمستفيدين.

كما أشار محمد علي الى ان عملية التوزيع بدأت اليوم وشملت عدة مواقع في المحافظة، حيث تم توزيع المساعدات في مركز مدينة دهوك وقضاء زاخو على ان تستمر الحملة خلال الايام المقبلة لتشمل الاقضية والنواحي الاخرى، وصولا الى جميع مناطق محافظة دهوك، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة من هذه المبادرة الانسانية.

وشرعت مؤسسة "روانكه" قبل أيام بإطلاق حملة واسعة لتوزيع 16 ألف سلة غذائية على ذوي الدخل المحدود والمحتاجين في محافظات اقليم كوردستان كافة خلال شهر رمضان.