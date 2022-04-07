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بعد أربيل.. السليمانية تعلق الرحلات الجوية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-07T17:40:44+0000
بعد أربيل.. السليمانية تعلق الرحلات الجوية

شفق نيوز/ اعلن مطار السليمانية الدولي اليوم الخميس تعليق الرحلات الجوية بسبب تغطية مدى الرؤية، حيث عاصفة ترابية اجتاحت أغلب المدن في العراق.

وقالت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن بسبب اجتياح بعض مناطق الإقليم عاصفة ترابية شديدة، ما تسببت بانخفاض مستوى الرؤية، دعا الأمر لتعليق الملاحة الجوية في مطار السليمانية الدولي.

ومنذ يوم أمس الأربعاء اجتاحت موجة غبار أغلب مناطق ومدن العراق، بما فيها مناطق إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق وعلى إثر ذلك، قررت إدارة مطار أربيل الدولي، في وقت سابق من يوم الخميس، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب العواصف الترابية التي غطت مدى الرؤية، على أن تُستأنف الرحلات فور تحسن حالة الطقس.

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