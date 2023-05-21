بعد أربيل.. السليمانية تشرع بنصب كاميرات مراقبة سرعة المركبات وتحدد موعد عملها

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور السليمانية، يوم الاحد، موعد عمل كاميرات مراقبة سرعة المركبات التي تم وضعها في شوارع المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نود أن نعلم الحميع أنه سيتم إطلاق مشروع كاميرا السرعة المعروف باسم Point to Point وكخطوة أولى، سيتم اختبار 24 كاميرا بين طاسلوجه ودوكان من الأحد 21 مايو إلى الأحد 28 مايو 2023 وستسجل السرعة، لكن لن يتم معاقبة المخالفين".

واضافت "انه اعتباراً من يوم الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 08:00 صباحاً ، سيتم تسجيل كاميرات السرعة، وسيتم تغريم السائقين المخالفين".

وطالبت مديرية مرور السليمانية السائقين بـ"الامتثال للتعليمات من أجل حماية أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين وتجنب العقوبات المالية".

وأعلنت مديرية المرور في أربيل، اليوم الأحد (30 نيسان 2023)، تفعيل خاصية تسجيل المخالفات في “كاميرات المراقبة” فائقة السرعة ابتداءً من الإثنين (1 أيار 2023) لرصد مستخدمي الهاتف أثناء القيادة وكذلك السائقين ممن لا يضعوا حزام الأمان.