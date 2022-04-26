بعد أربيل .. السليمانية تباشر بمنح لوحات تسجيل السيارات بالنظام الجديد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن شروعها بعد غد الخميس منح لوحات التسجيل الجديد لتلك العجلات التي يتم تم تسجيلها لأول مرة.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنها ستشرع اعتبارا يوم 28 من شهر نيسان/أبريل الجاري بمنح لوحات التسجيل الجديدة بالنظام والتصميم الجديدين لتلك المركبات التي تُسجل لأول مرة.

وأوضحت أنه بعد عيد الفطر سيتم نشر المزيد من التعليمات حول الأنواع الأخرى.

وكانت مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان قد باشرت، يوم أمس الاثنين، بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد.

وقالت مرور اربيل في بيان صحفي أمس، "تأييدا لتعليمات وزارة داخلية اقليم كوردستان رقم 2 لسنة 2022، وبأمر من وزير داخلية حكومة اقليم كوردستان، باشرت مديرية مرور اربيل بطباعة اول لوحة سيارة بالنظام الجديد".

وأضاف البيان، أنه "حسب اللوحة الجديدة سوف تترك اسماء المدن ويكون هناك رمزاً مخصصاً"، مشيراً إلى أن "رمز أربيل سيكون 22، كما أن اسم محافظات اقليم كوردستان والعراق ستكتبب بحروف لامعة في اللغة الانكليزية".

وأكد البيان، أنه "بدءا من اليوم سيتم منح تراخيص اللوحة الجديدة اذا تم تسجيل سيارة خاصة"، مبيناً أنه بامكان "أي مواطن يرغب بمعرفة كيفية حصوله على لوحة السيارة الجديدة زيارة الموقع الالكتروني للدائرة".

وفي الثامن من تشرين الثاني 2021، أعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، قرب البدء بتغيير لوحات السيارات في الاقليم، وأشار إلى تأخر اجراءات الحكومة الاتحادية في بغداد بهذا الصدد.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده، حينها، باربيل، "كانت لدينا النية بتبديل لوحات السيارات لتكون وفق المعاير العالمية، ولكن بعدها جاءت بغداد على الخط وطالبت وزارة الداخلية التنسيق بهذا الخصوص".

وأضاف "فعلاً ابرمنا اتفاقية وعقدنا اتفاقا مع شركة المانية بشكل مشترك، وقررنا البدء بها خلال الاشهر القليلة القادمة".

وتابع قائلاً "لن ننتظر بعد، ولاندري هل بغداد ستتخذ نفس الخطوة معنا او لا.. لكننا لن ننتظر بعد".

وبخصوص السيارات التي لاتملك اوراقا رسمية ومعلومات عنها وكيفية ترقيمها، قال الوزير: "طلبنا قبل فترة من جميع المديريات كل البيانات عن عدد السيارات غير المسجلة ودراسة كيفية معالجتها وحاليا لدينا ارقاماً عن عددها ولكن لانكشف عنها"، مؤكداً "ستتم معالجة هذه السيارات ايضا وفق القانون".

يذكر أن مديريَّة المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اعلنت في وقت سابق، عزمها ابرام عقد مع شركة عالمية لتنفيذ مشروع توحيد لوحات المركبات باللغة الانكليزية بالتنسيق مع اقليم كوردستان.