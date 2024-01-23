اربيل.. مهرجان موسيقي يستذكر الفنان الكوردي الراحل محمد ماملي

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مهرجاناً فنياً موسيقياً لاستذكار أعمال الفنان الراحل محمد ماملي من قبل إحدى الفرق الموسيقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرقة محمد ماملي الفنية أقامت في مدينة أربيل مهرجانا موسيقياً استذكاراً وتكريماً للفنان الكوردي الراحل، وذلك بعد مرور 25 عاما على رحيله.

وأضاف، أن المهرجان تضمن أداء مجموعة من أغاني الفنان الراحل وعددا من القطع الموسيقية، موضحا أن الفرقة الموسيقية قامت خلال المهرجان بتكريم الفنان الكوردي شيفان بيرور.