بعد دهوك .. محافظة وإدارة منطقة ثانية في إقليم كوردستان تعطل الدوام

شفق نيوز/ أعلنت محافظة حلبجة، تعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية غدا الخميس.

وقالت المحافظة في بيان اليوم إنه بسبب العاصفة الثلجية التي اجتاحت المحافظة، ومن المقرر أن تتساقط الثلوج مرة أخرى في الساعة الثامنة مساء اليوم، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية والأوساط التعليمية كافة في حلبجة يوم غد الخميس الموافق 20 يناير/كانون الثاني.

وقررت أيضا إدارة منطقة "رابرين" المستقلة تعطيل الدوام غدا الخميس ايضا بينما وجهت إدارة منطقة "زاخو" المستقلة بتعطيل الدوام غدا في المدارس والجامعات والمعاهد.

وكانت مديرية التربية العامة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان قد اعلنت، تعطيل الدوام في المدارس كافة في المحافظة غداً الخميس.

وكانت محافظة السليمانية وعدد من محافظات الوسط والجنوب قد اتخذت قرارا مماثلا في تعطيل الدوام بالمدارس والأوساط التعليمية جراء انخفاض درجات الحرارة.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تساقط معها الثلوج بكثافة وقد وصل أرتفاعها في بعض المناطق الحدودية الى قرابة مترين.