بعد دعوى قضائية.. توقيف خبيري تجميل في كوردستان بتهمة نشر "محتوى غير لائق"

شفق نيوز/ أوقفت السلطات الامنية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس، خبيري تجميل بتهمة نشر مقاطع فيديو غير لائقة.

وقال المحامي آسو هاشم الذي قام برفع الدعوة ضد الخبيرين لوكالة شفق نيوز؛ انه "رفع دعوى قضائية ضد هذين الشخصين بتهمة نشر مقاطع فيديو غير لائقة و تهدد عادات و تقاليد المجتمع".

واضاف ان "هذه الدعوة تأتي ضمن حملة اعلنها هو و محام اخر باسم شوان صابر لمقاضاة الاشخاص الذين ينشرون مقاطع غير لائقة".

وتابع أن "الشخصين تم إلقاء القبض عليهما من قبل مركز شرطة (خانقا) في مدينة اربيل".