بعد إدانته باغتيال العقيد "هاوكار جاف".. بافل طالباني يجتمع بـ"حلبجيي" ويشيد بـ"عملياته"

شفق نيوز/ اجتمع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم الإثنين، مع وهاب حلبجيي المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب، والذي صدر عليه حكماً بالإعدام من قبل قضاء أربيل مع ستة أشخاص آخرين بعد إدانتهم في قضية اغتيال هاوكار جاف العقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني.

وفي بداية الاجتماع قدم المدير العام لمكافحة الارهاب، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الخطط والاستراتيجيات الاستخبارية والعسكرية المستقبلية للمديرية، لحماية إقليم كوردستان، ومواجهة الارهاب والتنسيق مع القوات العراقية والتحالف الدولي، مشددا على مواصلة العمليات والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار المنطقة".

من جانبه تقدم بافل جلال طالباني بالشكر والتقدير الى قوات مكافحة الارهاب، كأول قوة لمواجهة الارهاب في كوردستان، وجهودهم في مواجهة الإرهابيين وإحباط العديد من المؤامرات لتخريب الوضع الأمني في الإقليم، وقال: "أنتم مثال القادة المخلصين المتفانين لكوردستان و سجلتم تاريخا زاخرا بالأمجاد والمفاخر، فعملياتكم من أجل استتباب الاستقرار في الاقليم وحماية مواطنيه الأعزاء، دليل إخلاصكم وتفانيكم".

وأضاف: "سنواصل العمل مع حلفائنا من أجل تطوير وتقوية جهاز مكافحة الارهاب، لتكون درعا متينا لحماية كوردستان".

وفي ختام الاجتماع، قدم رئيس الاتحاد الوطني هدية تقديرية الى المديرية العامة لمكافحة الارهاب، إزاء جهودهم وتضحياتهم في سبيل أرض كوردستان ورفعة مواطنيها.

وأمس الأحد، حكمت محكمة اربيل غيابيا بالإعدام على ستة مدانين في قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف" بحسب ما اعلنه شقيق العقيد محمد الجاف.

وقال الجاف لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم الغيابي تضمن الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في عملية الاغتيال، فيما ستقوم المحكمة بالبت في قضية المتهمين الآخرين في الـ 8 من حزيران الجاري".

واضاف ان "الاشخاص المحكوم عليهم هم (وهاب حلبجيي) رئيس جهاز مكافحة الارهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، و كارزان محمد رئيس استخبارات جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني اضافة الى اربعة اخرين".

واُغتيل العقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني هاوكار الجاف في الـ 7 من شهر تشرين الأول من العام 2022 في مدينة اربيل بعد تفجير سيارته بعبوتين لاصقتين اثناء قيادة السيارة برفقة أُسرته.

واتهم مجلس امن اقليم كوردستان رئيس جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وهاب حلبجيي بالضلوع في عملية الاغتيال اضافة الى عدد من عناصر الجهاز.