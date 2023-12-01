بعد خلل فني دام نحو يوم.. الكهرباء الكوردستانية تعلن إعادة التيار لجميع مناطق الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إعادة التيار الكهربائي لجميع مناطق الإقليم بعد انقطاعه بسبب مشكلة فنية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق وزارة الكهرباء قامت بحل مشكلة الانقطاع التام للتيار الكهربائي وعودة وضع الكهرباء إلى طبيعته".

واشار البيان الى ان "وزارة الكهرباء مستمرة في جهودها لزيادة الإنتاج والعودة للبرنامج الطبيعي الخاص بتجهيز التيار الكهربائي".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم الجمعة، حدوث انطفاء تام لمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية بسبب "مشكلة فنية". وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها تعمل على حل تلك المشكلة، وإعادة إمداد الكهرباء العامة.

وأوضح البيان أنه مساء أمس الخميس، وبسبب مشكلة فنية انطفأت وحدات إنتاج الكهرباء في الإقليم كافة، غير أن فرق وزارة الكهرباء تمكنت من حل تلك المشكلة.

واستدرك البيان أنه في الساعة (1:00) من صباح اليوم حدث انطفاء تام للمرة الثانية، وان فرق الوزارة تعمل على إعادة الوضع إلى طبيعته لمنظومة الكهرباء في إقليم كوردستان ، مؤكدة أن هذه المشكلة سيتم حلها قريبا.

في غضون ذلك قال مراسلو وكالة شفق نيوز في الإقليم، إن منظومة الكهرباء الوطنية بدأت تعود تدريجياً الى بعض مناطق ومدن كوردستان.