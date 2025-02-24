بعد خلل فني.. استقرار الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، استقرار وضع الطاقة الكهربائية وعودة الإنتاج إلى 3800 ميغاواط، بعد معالجة الخلل الفني الذي ضرب إمدادات الغاز.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، وورد لوكالة شفق نيوز، فقد تأثرت إمدادات الغاز الطبيعي بسبب انخفاض درجات الحرارة وخلل تقني في حقل كورمور، مما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء خلال الفترة الماضية، إلا أن الفرق الفنية التابعة لكل من وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تمكنت من معالجة المشكلة وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "إنتاج الكهرباء عاد إلى مستوياته المعتادة"، مطمئنة المواطنين بأن "الوضع الكهربائي مستقر، مع استمرار الجهود لضمان استدامة الإمدادات وتحسين الخدمة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.