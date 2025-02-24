بعد خلل فني.. استقرار الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان

بعد خلل فني.. استقرار الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان
شفق نيوز/
أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، استقرار وضع الطاقة
الكهربائية وعودة الإنتاج إلى 3800 ميغاواط، بعد معالجة الخلل الفني الذي ضرب
إمدادات الغاز.
ووفقاً للبيان
الصادر عن الوزارة، وورد لوكالة شفق نيوز، فقد تأثرت إمدادات الغاز الطبيعي بسبب
انخفاض درجات الحرارة وخلل تقني في حقل كورمور، مما أدى إلى تراجع إنتاج
الكهرباء خلال الفترة الماضية، إلا أن الفرق الفنية التابعة لكل من وزارة
الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تمكنت من معالجة المشكلة وإعادة الوضع إلى
طبيعته.
وأشارت
الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "إنتاج الكهرباء عاد إلى مستوياته
المعتادة"، مطمئنة المواطنين بأن "الوضع الكهربائي مستقر، مع استمرار
الجهود لضمان استدامة الإمدادات وتحسين الخدمة".
وفي وقت سابق من
اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، انخفاض إنتاج الطاقة
الكهربائية نتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.