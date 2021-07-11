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بعد خلاف "الرئيسين طالباني".. أژي امين رئيساً لجهاز "معلومات" الاتحاد الوطني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-11T14:25:39+0000
بعد خلاف "الرئيسين طالباني".. أژي امين رئيساً لجهاز "معلومات" الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ أشرف نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الأحد، على اجتماع امني في السليمانية، الذي أُعلن فيه تسمية "أژي أمين" رئيساً جديداً لوكالة (زانياري) للأمن والمعلومات، التابعة للإتحاد الوطني الكوردستاني.

وذكر بيان لمكتب طالباني، أن الأخير دعا المؤسسات الامنية القيام بواجبها في حماية امن واستقرار وتعزيز التنسيق الموجود بينها وتطويره.

وأشار قوباد طالباني وهو نجل مؤسس الاتحاد جلال طالباني، وقيادي في الحزب ايضاً، الى ان المؤسسات الامنية يجب ان لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في الأمور السياسية انما يجب ان يعطوا تطمينات للمواطنين في الامن والاستقرار.

وشارك في الاجتماع كل من وزير البيشمركة ورئيس مؤسسة الاسايش ووكيل وزارة الداخلية ومدير اسايش السليمانية ومدير شرطة السليمانية وقائد لواء حماية السليمانية.

وتفجر خلاف خلال الأيام الماضية، بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني كل من بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي طالباني، على خلفية تغيير مدير وكالة "زانيارى"، المقرب من لاهور، بشخصية اخرى قريبة من بافل.

وتعد وكالة "زانياري"، من أجهزة المخابرات في إقليم كوردستان، مقرها السليمانية وتابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

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