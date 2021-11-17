سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد خسارتها "المدوية" في الانتخابات.. حركة التغيير تعقد اجتماعاً "مهماً"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-17T07:38:25+0000
بعد خسارتها "المدوية" في الانتخابات.. حركة التغيير تعقد اجتماعاً "مهماً"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بأن قادة حركة التغيير عقدوا يوم الأربعاء اجتماعا "مهما" للتباحث بشأن إدارة الحركة بعد الخسارة "المدوية" في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المجلسين الوطني والعام لحركة التغيير عقدا اجتماعا موسعا في مقر الحركة في السلمانية لاختيار هيئة إدارية مؤقتة تقود الحركة في الفترة المقبلة لغاية عقد المؤتمر التأسيسي للحركة".

ويأتي هذا الاجتماع بعد التغييرات الكبيرة التي عصفت بالحركة بعد فشلها في الحصول على مقعد واحد في الانتخابات النيابية بالرغم من تحالفه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو ما اعتبر أحد أكبر مفاجآت الانتخابات.

وتسببت نتائج الانتخابات المخيبة باستقالة الكثير من قادة الحركة أبرزهم المنسق العام للحركة.

related

منع تظاهرات غاضبة لأعضاء وأنصار حركة التغيير في السليمانية

Date: 2021-10-16 08:58:50
منع تظاهرات غاضبة لأعضاء وأنصار حركة التغيير في السليمانية

حزبان يشكلان لجنة عليا لصياغة اللامركزية في السليمانية

Date: 2020-08-05 09:55:17
حزبان يشكلان لجنة عليا لصياغة اللامركزية في السليمانية

انتخاب عمر السيد علي لمنصب المنسق العام لحركة التغيير

Date: 2019-09-14 11:47:18
انتخاب عمر السيد علي لمنصب المنسق العام لحركة التغيير

بعد تزايد الاصابات .. السليمانية تجتمع "ولا تترد في اعادة فرض الحظر"

Date: 2020-05-17 00:25:31
بعد تزايد الاصابات .. السليمانية تجتمع "ولا تترد في اعادة فرض الحظر"

حركة التغيير تعلن نتائج اجتماعها مع رئاسة اقليم كوردستان

Date: 2019-11-26 12:52:55
حركة التغيير تعلن نتائج اجتماعها مع رئاسة اقليم كوردستان

زلزال بدرجة "صفر" في السليمانية.. انتخابات تشرين تبعثر صقور "گوران"

Date: 2021-10-15 08:16:11
زلزال بدرجة "صفر" في السليمانية.. انتخابات تشرين تبعثر صقور "گوران"

مقتل عنصر امن بهجوم مسلح على مقر حركة التغيير في السليمانية

Date: 2019-06-11 10:23:42
مقتل عنصر امن بهجوم مسلح على مقر حركة التغيير في السليمانية

بأول يومٍ من العيد .. مصرع وإصابة 17 شخصا بحوادث في السليمانية

Date: 2021-05-14 07:20:07
بأول يومٍ من العيد .. مصرع وإصابة 17 شخصا بحوادث في السليمانية