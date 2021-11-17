بعد خسارتها "المدوية" في الانتخابات.. حركة التغيير تعقد اجتماعاً "مهماً"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بأن قادة حركة التغيير عقدوا يوم الأربعاء اجتماعا "مهما" للتباحث بشأن إدارة الحركة بعد الخسارة "المدوية" في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المجلسين الوطني والعام لحركة التغيير عقدا اجتماعا موسعا في مقر الحركة في السلمانية لاختيار هيئة إدارية مؤقتة تقود الحركة في الفترة المقبلة لغاية عقد المؤتمر التأسيسي للحركة".

ويأتي هذا الاجتماع بعد التغييرات الكبيرة التي عصفت بالحركة بعد فشلها في الحصول على مقعد واحد في الانتخابات النيابية بالرغم من تحالفه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو ما اعتبر أحد أكبر مفاجآت الانتخابات.

وتسببت نتائج الانتخابات المخيبة باستقالة الكثير من قادة الحركة أبرزهم المنسق العام للحركة.