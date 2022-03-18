بعد آخر موجة برد .. منطقة كوردستانية تسجل أدنى معدل بدرجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت منطقة "الحاج عمران" أدنى معدل في درجات الحرارة.

ووفقا لجدول نشرته المديرية اليوم الجمعة، فإن "الحاج عمران" المنطقة الحدودية المحاذية لإيران سجلت -5 درجات تحت الصفر المئوية تلتها منطقة "بازان -2 تحت الصفر.

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم انتهاء موجات البرد مع تذبذب في درجات الحرارة في العراق.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "بعد الموجة الأخيرة لا توجد توقعات بموجات برد مستقبلا".

وأضاف أن "هناك فترات في الارتفاع والانخفاض البسيط بدرجات الحرارة الذي لا يرتقي لموجة باردة التي انتهت رسميا".

وشهد العراق خلال الأسبوع الجاري انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة وصلت إلى ما دون الصفر المئوية مع هطول ثلجي في مناطق بإقليم كوردستان.