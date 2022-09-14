بعد إخراجه بكفالة .. "المحتال الكبير" في إقليم كوردستان يعود للسجن مرة أخرى

شفق نيوز/ القت السلطات الأمنية في إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، القبض على المحتال الكبير سليماني هلشويي بناء على شكوى تقدم بها أصحاب الديون.

وأُفرج عن سليمان هلشويي بكفالة مالية مقدارها 160 مليون دينار في شهر حزيران/يونيو الماضي بعد مكوثه لمدة عام كامل في السجن إلا أنه اليوم أُالقي القبض عليه مرة أُخرى.

وكانت شرطة رابرين قد اعلنت نهاية العام 2020 عن القاء القبض على شخص متهم بالاحتيال يُدعى سليمان هلشويي في قضاء قلعة دزة مطلوب للعدالة وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر قضائية، فإن الشخص المعني اسمه سليمان هلشويي وانه سبب الكثير من الاضرار لأصحاب الأموال والتجار.