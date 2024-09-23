بعد خداع وابتزاز الفتيات.. اربيل توقع بـ(شكراً جزيلاً يا رب)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، الاثنين، القاء القبض صاحب حساب في موقع التواصل الاجتماعي "سناب تشات" استخدمه لخداع الفتيات وابتزازهن.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان صاحب حساب "خودایە زۆر شوکر یا رب=شكرا جزيلا لك يا رب"، وهو شاب قام عن طريق هذا الحساب بخداع الفتيات، مشيرا الى ان قوات شرطة المديرية قامت باعتقاله.

واشار الى ان المتهم المعتقل اعترف بالتهم الموجهة اليه وتم تحويله الى المحكمة لينال جزاءه.

وطالب البيان المواطنين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمنتهى الحذر من اجل عدم تعرضهم للخداع والتحايل، داعيا الى الاتصال بالارقام الساخنة الخاصة بالمديرية في حال وجود اية حالة مشبوهة او التعرض للتهديد وهي 066134 و 07508088080.