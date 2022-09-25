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"بعد حملة لجمع التبرعات".. مستشفى هيوا يستلم كميات من الادوية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-25T08:06:46+0000
"بعد حملة لجمع التبرعات".. مستشفى هيوا يستلم كميات من الادوية

شفق نيوز/ أعلن عدد من الصيادلة في محافظة السليمانية اليوم الاحد، إيصال كمية من الأدوية لصالح مستشفى هيوا للأمراض السرطانية ضمن حملة جمع الأدوية التي أقيمت تحت شعار "الحياة من أجل الحياة".

وقال مشرف الحملة كاروان محمد في مؤتمر صحفي في السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان "في 11 ايلول الجاري، أطلقنا حملة لجمع التبرعات لمستشفى هيوا، وتم اليوم إيصال الأدوية والتبرعات التي تم جمعها للمستشفى".

وأضاف أن "جميع الأدوية والمستلزمات التي تم جمعها وشرائها كانت ضمن قائمة طلبتها ادارة المستشفى، و تم تسليمها جميعًا إلى مستشفى هيوا".

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