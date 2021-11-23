بعد إحكام الأمن سيطرته.. الطلبة الغاضبون يسلكون طرقاً فرعيةً وحكومة الاقليم تجتمع

شفق نيوز/ أحكمت القوات الأمنية في السليمانية، يوم الثلاثاء، سيطرتها على الطرق الرئيسية لمنع الطلبة المحتجين من الوصول الى مركز المدينة، فيما اعتقلت مراسل إحدى الوكالات الإخبارية، بينما سيعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعاً لمناقشة قضية الطلبة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق الرئيسية لمنع وصول الطلبة المحتجين إلى مركز مدينة السليمانية، مما دفع المتظاهرين إلى سلوك الشوارع الفرعية والأزقة السكنية للوصول إلى هدفهم.

وأشار إلى أن القوات الأمنية احتجزت مصور ومرسل وكالة "روز نيوز" في السليمانية، فيما أصيب مراسل قناة KNN الفضائية التابعة لحركة التغيير الكوردية، بالاختناق بسبب بالغاز المسيل للدموع أثناء تغطيته الاحتجاجات.

وعلى إثر ذلك، قرر مجلس وزراء اقليم كوردستان عقد اجتماع غداً لمناقشة قضية احتجاجات الطلبة.

وتتواصل الاحتجاجات السلمية لطلبة الجامعات في مدن اقليم كوردستان (اربيل، السليمانية، جمجمال، دوكان، رانية، كلار، حلبجة، كويسنجق، خانقين) لليوم الثالث على التوالي مطالبين بتحسين واوضاعهم وصرف المنح المالية المستقطعة عنهم منذ عام 2014.

واغلق طلاب جامعة السليمانية صباح اليوم الباب الرئيس للجامعة قبل ان ينتقلوا الى الشارع الرئيس للمدينة الذي يربط السليمانية بمدن كركوك واربيل واجتمعوا امام مبنى المحافظة القريب من مبنى الجامعة، فيما قطع العشرات من زملائهم تقاطع الطرق في مناطق مختلفة من داخل المدينة التي يعاني اصلا زحاما في طرقها.

وكانت القوات الامنية قد استخدمت أمس الاثنين الغاز المسيل للدموع والمسدس الكهربائي لتفريق الطلبة المتظاهرين وعلى اثره جرح عدد من الطلبة وتم نقلهم الى المستشفى، في الوقت الذي كانت تقتحم عناصر من الشرطة الحرم الجامعي.

ويتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في المدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.