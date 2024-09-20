بعد حظر تصديره.. انخفاض أسعار الدجاج الحي في كرميان بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدجاج الحي في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، انخفاضاً ملحوظاً بعد قرار الحكومة الاتحادية بحظر تصدير الدجاج إلى وسط وجنوب البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الاتحادية لتنظيم سوق الدواجن وضمان توفير الأسعار المناسبة للمستهلكين المحليين، حيث يهدف القرار إلى مواجهة التقلبات السعرية التي يعاني منها السوق المحلي.

ويقول محمد جلال، أحد بائعي الدجاج في قضاء كلار بإدارة كرميان، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "انخفاض أسعار الدجاج أدى إلى زيادة الطلب وقد حققنا مبيعات جيدة".

ويستدرك "لكننا نخشى أن يؤدي استئناف تصدير الدجاج إلى ارتفاع الأسعار مجدداً، ما ينعكس على الاستهلاك المحلي".

ويمثل هذا الانخفاض في الأسعار استجابة طبيعية لتغيرات السوق، ويعكس الصعوبات المستمرة التي تواجه قطاع الدواجن في العراق.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت أسعار الدجاج في إقليم كوردستان تقلبات حادة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة الاستيراد، فيما يتطلع مربو الدواجن والتجار إلى إستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتشير التوقعات إلى أن الوضع قد يتغير مع استئناف عمليات التصدير، مما يستدعي من جميع المعنيين في القطاع اتخاذ خطوات استباقية للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.