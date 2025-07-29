بعد حصده جوائز دولية.. تحديات الفن والفنانين على طاولة مباحثات إدريس نيجيرفان بارزاني وماهر حسن

شفق نيوز- أربيل

بحث إدريس نيجيرفان بارزاني، مؤسس ورئيس مؤسسة "روانگه"، مع الفنان الكوردي ماهر حسن، التحديات التي تواجه الفن الكوردي، والعقبات التي تقف في طريق الفنانين، إلى جانب سُبل النهوض بالحركة الفنية والسينمائية في كوردستان.

وذكر بيان لمؤسسة روانكه ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء جاء عقب تتويج الفنان ماهر حسن بعدد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة في مهرجان "رشت" السينمائي في إيران، وجائزة في مهرجان "يلماز كوني" بلندن، وأخرى في مهرجان "سالونيك" باليونان، فضلاً عن تكريمات متعددة من مؤسسات ومهرجانات فنية مرموقة حول العالم.

وشهد اللقاء نقاشاً حول التحديات التي تواجه الفن الكوردي، والصعوبات التي تعيق مسيرة الفنانين في الإقليم، إلى جانب بحث آليات دعم وتطوير الحركة الفنية والسينمائية بما يعزز حضورها محلياً ودولياً. كما جرى استعراض أبرز المشاريع الجارية، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي ونقل القضايا الثقافية الكوردية إلى المنصات العالمية.

وروانگە هي مؤسسة غير حكومية مقرها أربيل تقول إنها أصبحت حجر الأساس لمبادرات ومشاريع في مجالات متعددة، من بينها التعليم، تمكين الشباب، حماية البيئة، الحفاظ على التراث، البحث العلمي.