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بعد حريق هائل.. أربيل تقرر إغلاق الأماكن غير الملتزمة بإجراءات السلامة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-30T10:40:07+0000
بعد حريق هائل.. أربيل تقرر إغلاق الأماكن غير الملتزمة بإجراءات السلامة

شفق نيوز/ قررت السلطات المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إغلاق جميع الأماكن التي لا تلتزم بشروط الدفاع المدني.

جاء القرار على خلفية حريق هائل نشب في معرض للأثاث المنزلي في شارع الستين وسط أربيل.

وقال قائممقام أربيل نبز عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده أمام موقع حادث الحريق بعد إخماده، إن "فرق الدفاع المدني فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرف اسباب اندلاع الحريق".

وأضاف، "نمر بأوضاع حرجة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وندرك مدى المخاطر التي تحدق بنا".

وشدد عبد الحميد بالقول، إن "الاماكن التي لا تلتزم بتطبيق اجراءات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني ستتعرض إلى عقوبة شديدة وسيتم اغلاقها حتى لو كان سوقا كبيرا".

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني في أربيل الرائد سركوت كارش، إنه "في الساعة الـ11:35 من صباح اليوم تم ابلاغنا بوقوع الحادث".

وأضاف، "ركزنا على المنازل القريبة ووجهنا فرقنا الى خلف البناية لحماية المدنيين خشية انتقال السنة النيران لهم، ومنعنا ايضا احتراق المحال المجاورة للمعرض والتقليل من حجم الاضرار".

وأشار كارش إلى أن حادث الحريق لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

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