بعد حريق مخيم للنازحين في أربيل.. توجيه عاجل من وزيرة الهجرة

شفق نيوز / أصدرت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق، مساء الأحد، توجيهاً عاجلاً بشأن الأسر النازحة التي تعرضت للحريق في أحد مخيمات النزوح بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووجهت فائق، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"استنفار كوادر فروع الوزارة في إقليم كوردستان وفرعها في محافظة أربيل، بتقديم الدعم والمساعدة للأسر النازحة التي تعرضت للحريق الذي نشب في مخيم بحركة بمحافظة أربيل.

وأدى حريق نشب نتيجة تماس كهربائي، في مخيم بحركة الذي يأوي أسراً نازحة، في محافظة أربيل، إلى احتراق 6 كرفانات بالكامل، فضلاً عن تضرر 4 كرفانات.