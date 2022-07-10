سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد حريق "حلبجة" وخسائره الكبيرة.. مطالبات بـ"قروض طويلة" للمتضررين من اصحاب الدواجن

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-10T09:11:58+0000
بعد حريق "حلبجة" وخسائره الكبيرة.. مطالبات بـ"قروض طويلة" للمتضررين من اصحاب الدواجن

شفق نيوز/ طالب رئيس جمعية مربي الدواجن في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، حكومة إقليم كوردستان بمنح مربي الدواجن قروض طويلة الأمد وذلك لتعويض خسائرهم جراء الأضرار الطبيعية والمفتعلة التي لحقت ببعضهم في الاونة الاخيرة.

وقال رئيس جمعية مربي الدواجن في محافظة السليمانية ناظم عبدالله خلال مؤتمر صحفي في بارك ازادي حضرته وكالة شفق نيوز، "يوجد في كوردستان قرابة 3 الف مشروع للدواجن من ضمنها 950 مشروعاً في محافظة السليمانية"، موضحاً ان "هذه المشاريع تحتوي على 1350 قاعة دواجن موزعة من قلاي دزي حتى قضاء كلار، اضافة الى وجود قرابة 200 قاعة دواجن غير رسمية".

وطالب ناظم حكومة الاقليم بـ"منح قروض طويلة الأمد لاصحاب مشاريع الدواجن المتضررين نتيجة الكوارث وخصوصاً المشروع الأخير الذي تعرض للحرق في محافظة حلبجة والذي تضرر صاحبه بمبالغ كبير نتيجة لتماس كهربائي".

كما دعا ناظم الخيرين من مواطني الاقليم الى "تقديم الدعم لصاحب المشروع خشية وقوع نزاعات اجتماعية".

ويوم الأربعاء الماضي، أفاد شهود عيان، باندلاع حريق داخل مشروع للدواجن في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن حريقا نشب داخل حقل للدواجن في قرية "بكراوا" في حلبجة جراء تماس كهربائي.

ووفقا للشهود فإن الحريق سرعان ما انتشر بشكل كامل داخل الحقل المشيد بألواح الـ"سندويج بنل" سريعة الإشتعال، مشيرين إلى نفوق واحتراق 25 ألف دجاجة داخل الحقل.

وتُقدر الخسائر التي لحقت بالحقل بأكثر من 100 ألف دولار أمريكي.

related

حريق "كبير" يأتي على اراضٍ زراعيةٍ في السليمانية

Date: 2019-06-18 12:40:19
حريق "كبير" يأتي على اراضٍ زراعيةٍ في السليمانية

احتراق خمسة أشخاص بحادث في أربيل

Date: 2021-08-11 12:07:49
احتراق خمسة أشخاص بحادث في أربيل

نيران تلتهم سوق الدراجات في اربيل والحريق يمتد لمحال تجارية

Date: 2020-10-27 11:33:38
نيران تلتهم سوق الدراجات في اربيل والحريق يمتد لمحال تجارية

صور .. اندلاع حريق في معمل بأربيل

Date: 2021-04-30 12:03:37
صور .. اندلاع حريق في معمل بأربيل

مصرع طفلين بحريق في سوران

Date: 2022-03-22 15:54:29
مصرع طفلين بحريق في سوران

برلمان كوردستان يربط بين حريق مخيم "شاريا" واتفاقية سنجار

Date: 2021-06-05 05:26:35
برلمان كوردستان يربط بين حريق مخيم "شاريا" واتفاقية سنجار

اندلاع حريق وسط السليمانية

Date: 2019-09-26 16:08:10
اندلاع حريق وسط السليمانية

صور .. اندلاع حريق في مخيم للنازحين في دهوك

Date: 2020-07-17 12:42:24
صور .. اندلاع حريق في مخيم للنازحين في دهوك