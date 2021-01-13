بعد حالة اشتباه.. كوردستان تعلن قدرتها على كشف سلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الاربعاء، أن وزارته تمتلك امكانية "محدودة" لكشف الحالات المصابة بسلالة كورونا الجديدة.

وقال برزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تراقب بدقة كل الاشخاص العائدين من الدول التي انتشرت فيها السلسلة الجديدة من فيروس كورونا، مستدركا ان المواطنين لهم التحركات والسفرات والذهاب والاياب الى خارج البلاد.

وأشار إلى "حالة مشتبه بها في دهوك لعائد من بريطانيا وتم ارسال مسحة منه الى مدينة اربيل للتأكد منها"، مؤكدا "قدرة الوزارة على فحص وتحديد السلسلة الجديدة من فيروس كورونا المتحول، مستدركا ان "تلك القدرة في الوقت الحالي محدودة وان الوزارة تسعى حاليا لتوسيع هذه الفحوصات".

وكان مصدر طبي مسؤول في مديرية صحة محافظة دهوك قد كشف في وقت سابق، يوم الاربعاء، عن حجر شخص يُشتبه بأنه مصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرجل قدم من بريطانيا مؤخراً عن طريق البر، وظهرت عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا، وقد يكون مصاباً بالسلالة الجديدة".

وأشار المصدر إلى أن "مديرية الصحة فرضت عليه حجراً صحياً وأخضعته للفحوصات المختبرية"، مبينا أن نتائج الفحص ستظهر غداً الخميس.

وانتشرت السلالة الجديدة في بريطانيا، وهي أشد خطورة من السلالة المتعارف عليها من حيث شدة عدوى انتشارها.