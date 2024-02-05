بعد حافلة الـ(40).. دفاع مدني سوران ينقذ 7 أشخاص علقوا في احدى القرى بسبب كثافة الثلوج

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في ادارة سوران المستقلة باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن إنقاذ سبعة اشخاص علقوا بمنزل في إحدى قرى قضاء سيدكان بسبب غلق الطرق نتيجة هطول كميات كبيرة من الثلوج في المنطقة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إنقاذ حافلة تقل 40 سائحاً علقت على جبل (حسن بيك) في الإدارة ذاتها بسبب الثلوج أيضاً.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد تلقيها بلاغاً من المشرف على ادارة سوران، هلكورد شيخ نجيب، بوجود سبعة اشخاص عالقين في منزل في قرية بولي التابعة لقضاء سيدكان بسبب انسداد الطرق، وبتوجيه وإشراف من مدير الدفاع المدني في سوران العقيد يونس قادر رسول توجه فريق خاص من مركز الدفاع المدني في سيدكان بكامل عدتها اللازمة إلى موقع الحادث"، لافتاً إلى أن "الفريق تمكن من انقاذ الاشخاص السبعة وسيارتهم واجتيازهم المنطقة".

وأضاف البيان ان "هؤلاء الاشخاص السبعة كانوا قد توجهوا قبل أيام الى القرية المذكورة بهدف الاستجمام إلا أنهم وبسبب كثافة الثلوج المتساقطة أغلقت طريق عودتهم، وهم من قاطني مركز قضاء سوران".

وكانت إدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان أعلنت، يوم أمس الأحد، إنقاذ أعداد كبيرة من السياح الذين كانوا عالقين بسبب كثافة الثلوج.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ جميع السياح الذين كانوا عالقين على جبل (حسن بيك) بسبب كثافة الثلوج".

وأبلغ مصدر محلي، الوكالة، بأن "40 حافلة للسياح علقت اليوم على جبل (حسن بيك) بسبب هطول كميات كبيرة من الثلوج".

وشهدت محافظتا دهوك وأربيل في إقليم كوردستان، أعلى كمية من تساقط الثلوج الأسبوع الماضي، إذ سجلت منطقة "كاني ماسي" أعلى نسبة تساقط للثلوج.