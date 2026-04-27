بعد "حادثة كركوك".. داخلية كوردستان تشدد الإجراءات على مركبات الحمل

شفق نيوز- أربيل

قررت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، فرض إجراءات مشددة بحق سائقي مركبات الحمل بغية الحد من الحوادث، وذلك على خلفية الحادثة التي شهدتها محافظة كركوك يوم أمس وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "اعتباراً من يوم غد، يمنع منعاً باتاً لمركبات الحمل والإنشائية التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان وتحمل (لوحات مؤقتة) مزاولة أعمال نقل البضائع، وذلك لحين تسجيلها رسمياً وتثبيت اللوحات الدائمية الخاصة بها".

وأضافت أن المركبات المسجلة يتوجب عليها إجراء (الفحص السنوي) بدقة وفي موعده المحدد للتأكد من استيفائها لشروط السلامة والأمان، متوعدة بحجز المركبة وفرض عقوبات مالية مشددة بحق المخالفين.

وأشارت الوزارة، إلى "توجيه مديريات المرور في المحافظات والإدارات المستقلة ومفارزها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

وكان حادث سير مروع قد وقع، أمس الأحد، شمالي كركوك قرب المركز الثقافي ومستشفى آزادي على طريق كركوك – السليمانية، إثر فقدان سائق شاحنة السيطرة على مركبته، ما أسفر عن سقوط خمس ضحايا و17 مصاباً، بينهم حالات حرجة.

وكشف السائق المساعد، وهو نجل السائق الذي كان يقود مركبة الحمل، أن عطلاً مفاجئاً أصاب نظام المكابح أثناء نزول الشاحنة من منطقة "السونار"، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها بالكامل.