بعد حادثة طعن.. علماء الدين في كوردستان يحذرون من ظاهرة "الأسلحة البيضاء"

شفق نيوز/ حذر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان – فرع كرميان، يوم الثلاثاء، من ظاهرة حيازة "الأسلحة البيضاء" التي تؤدي إلى وقوع ضحايا عند حصول المشاجرات، فيما طرح مجموعة من المعالجات الواجب اتخاذها بينها منع بيع الأسلحة والذخائر، وفرض قيود صارمة على بيع الأدوات التي تُستخدم في النزاعات العنيفة، فضلاً عن تعزيز الوعي العام بخطورة انتشار السلاح، وتأثيره على استقرار المجتمع.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عقب اجتماع عُقد في قضاء كلار، أن حيازة الأسلحة البيضاء "السكاكين" واستخدامها عند المشاجرات وما تخلفه من سقوط ضحايا، تتطلب حلولًا شاملة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في إقليم كوردستان يستدعي إجراءات أكثر جدية.

كما حدد الاتحاد عدة نقاط أساسية لمعالجة هذه المشكلة، أبرزها، ضرورة قيام المؤسسات الحكومية والقضائية المعنية باتخاذ إجراءات حازمة، مثل فرض عقوبات صارمة على حيازة السلاح غير القانوني واستخدامه، وضمان عدم إفلات المتورطين من العدالة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات القضائية وعدم السماح بالتسويات العشائرية التي تعيق تنفيذ العقوبات.

ومن المعالجات أيضاً، تعزيز دور الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الأسايش والشرطة، عبر تكثيف الرقابة على الأسواق والمتاجر لمنع بيع الأسلحة والذخائر، وفرض قيود صارمة على بيع الأدوات التي تُستخدم في النزاعات العنيفة، والعمل على التوعية المجتمعية، وذلك عبر تكثيف جهود الشخصيات الاجتماعية وزعماء العشائر للحد من النزاعات، وتعزيز ثقافة المصالحة بدلاً من الانتقام والثأر.

كما أكد البيان على ضرورة توجيه وسائل الإعلام والصحفيين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي نحو تغطية أكثر مسؤولية للأحداث الأمنية، والابتعاد عن الترويج غير المباشر لحوادث العنف، لما لذلك من تأثير سلبي على المجتمع.

وشدد البيان على قيام مديرية الأوقاف في كرميان بتنظيم برامج توعوية، تشمل محاضرات وندوات دينية وتربوية، لتوعية المجتمع، وخصوصًا فئة الشباب، بمخاطر النزاعات العائلية وأثرها في تفاقم العنف، إلى جانب بيان خطورة حيازة الأسلحة واستخدامها.

كما أشار إلى دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية، من خلال إقامة ورش عمل وندوات وفعاليات مختلفة لتعزيز الوعي العام بخطورة انتشار السلاح، وتأثيره على استقرار المجتمع.

وفي ختام البيان، شدد اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان – فرع كرميان على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة، ورجال الدين، والمجتمع المدني، لمعالجة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية، محذرًا من أن استمرار تفشي هذه الظاهرة دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي في المستقبل.

وجاء هذا البيان بعد أن لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً مصرعه جراء شجار وقع في سوق قضاء كلار بمحافظة السليمانية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم شرطة كرميان، أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، علي جمال قدوري، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المشاجرة اندلعت بين عدد من الشبان في السوق، مما أسفر عن تعرض أحدهم، ويدعى آلان آسو، لطعنة قاتلة أودت بحياته.

وأضاف أن قوات الشرطة، تحركت على الفور عقب وقوع الحادث، إلى موقع الجريمة، وتمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي في الحادث، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا ويدعى (أ - أ - ح)، إلى جانب شخصين آخرين شاركا في الشجار.