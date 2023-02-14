بعد جولة في المناطق المنكوبة.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي الرئيس التركي

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، في أعقاب جولة أجراها رئيس الإقليم، وفي المناطق المنكوبة من زلزال تركيا المدمر.

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بالصور والتفاصيل.. رئيس إقليم كوردستان وسط المناطق المنكوبة بزلزال تركيا المدمر

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن الرئيس بارزاني جدد في الاجتماع تعازيه للرئيس أردوغان والشعب التركي على المأساة التي حدثت نتيجة الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من تركيا وسوريا في 6 تشرين الثاني / نوفمبر وأوقع آلاف القتلى وأضرارا جسيمة. وجدد تعاون إقليم كوردستان ودعمه لتركيا.

من جانبه شكر الرئيس أردوغان الرئيس نيجيرفان بارزاني على زيارته للضحايا، وأكد أن بلاده تحترم المساعدات الإنسانية لإقليم كوردستان وفرقه التي وصلت إلى المناطق المتضررة منذ البداية وقدمت المساعدة للضحايا، كما ناقشا الوضع في المنطقة والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.