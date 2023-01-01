بعد أجواء ليلة رأس السنة..  قلعة اربيل تحتضن الآف السياح في أول يوم من 2023 (صور)

شفق نيوز/ بعد احتفالات كبيرة في ليلة رأس السنة حضرها الآلاف في الأماكن العامة بمدينة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، احتضنت قلعة المدينة التاريخية اليوم الأحد الأول من كانون الثاني للعام الجديد 2023، الآلاف من السياح القادمين من مختلف المحافظات العراقية.

ويقول جميل مزعل، القادم من محافظة البصرة أقصى جنوب العراق لوكالة شفق نيوز، "قدمت منذ يومين مع اصدقائي الى مدينة اربيل لحضور احتفالات رأس السنة، وقد كانت من أجمل الليالي حيث تضمنت الكثير من الفعاليات وما زلت هنا لقضاء أيام أخرى في عاصمة الإقليم بسبب الاجواء الرائعة".

بدوره قال حسين لبيب القادم من بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة الإقليم قدمت الكثير من التسهيلات لدخول السياح وكانت الإجراءات داخل المدينة بمستوى هذه الاحتفالات الكبيرة التي أُقيمت في الأماكن العامة خاصة بالقرب من قلعة اربيل الاثرية التي شهدت اكبر تجمع".

واضاف ان "رأس السنة كانت بالنسبة للسياح فرصة لقضاء أطول وقت في مدينة اربيل، حيث ما زلنا موجودين فيها للتبضع والتعرف على المدينة أكثر".

من جانبه قال مدير التسويق في هيئة السياحة الكوردستانية لوكالة شفق نيوز ان "الخطة الموضوعة من قبل حكومة اقليم كوردستان نجحت في استقبال السياح وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية من هيئة السياحة والسلطات المحلية، اضافة الى وزارة الداخلية والقوات الامنية في النقاط الحدودية".

وكان محافظ اربيل اوميد خوشناو قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، دخول نحو 60 الف شخص الى اربيل حتى الآن حيث كان معظمهم من محافظات وسط وجنوب العراق .

والتقطت عدسة شفق نيوز صورا لتجمع السياح بالقرب من قلعة اربيل الاثرية وسط المدينة.