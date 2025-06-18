بعد تأجيلها.. تربية كوردستان: الامتحانات النهائية ستنطلق الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للامتحانات العامة في وزارة التربية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إنطلاق الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي في الأسبوع المقبل، لجميع المراحل الدراسية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ستنطلق اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتشمل مختلف المراحل الدراسية وبحسب الجداول الموحدة".

وأضافت أن "امتحانات الوزاري (الدور الأول) لصف الثاني عشر الإعدادي بجميع فروعه ستُجرى وفق الجداول الموحدة المعتمدة، في حين تبدأ امتحانات الصف التاسع الأساسي (الثالث المتوسط) ـ الدور الثاني، أيضاً حسب الجداول نفسها".

وتابعت أن "الامتحانات التكميلية للصفوف غير المنتهية، من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الحادي عشر الإعدادي، في المدارس الحكومية والأهلية التابعة للنظام الوزاري، ستُجرى للفترة من 21 حزيران 2025 ولغاية 6 تموز 2025".

وأشارت إلى أن "المدارس الحكومية والأهلية (بما في ذلك المدارس الدولية) ستباشر أيضاً بتنظيم امتحاناتها وفق الجداول التي تعتمدها كل مدرسة اعتباراً من الأسبوع المقبل"، مضيفة أن "جميع الاستعدادات جارية لإنجاح العملية الامتحانية، وضمان إجرائها بانسيابية تامة وفي الأوقات المحددة".

وكانت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، قررت مساء الجمعة الماضي، تأجيل جميع الامتحانات داخل الإقليم، لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العامة"، وذلك بالتزامن مع بدء النزاع بين إسرائيل وإيران.