بعد توقف 50 عاما.. مدفع الإفطار يعود لقلعة أربيل

شفق نيوز/ استعادت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مدفع رمضان التراثي، ليعود مجددا على قمة قلعتها التاريخية، ليطلق قذيفته مع وقت الإفطار.

وهذا المدفع، وبحسب ملا خيام، الذي تحدث عنه لوكالة شفق نيوز، وهو المسؤول عن المدفع: "المدفع الرمضاني يعود لزمن العثمانيين، واستمر حتى خميسينيات القرن الماضي".

وأضاف "لقد توقف المدفع منذ أكثر من 50 عاما، بسبب الأوضاع السياسية وغيرها، والآن عاد مجددا لقلعة أربيل".

ولفت إلى أن "المدفع هو رمز رمضاني، ونفتخر به نحن كمسلمين"، مؤكدا أن "هذا المدفع فريد من نوعه، فهو ليس إلكتروني كما بات سائدا الآن، فهو يعمل بالطريقة القديمة اليدوية، وعبر البارود".

ويعد مدفع رمضان، من أشهر الأمور المرتطبة بشهر الصيام، حيث يتم إطلاق القذيفة عن وقت الفطور، وعند حلول عيد الفطر المبارك، ويستخدم له قذائف صوتية، ومؤخرا لم يعد له وجود في العواصم العربية، وجرى الاكتفاء بمنوذج إلكتروني يبث عبر شاشات التلفزيون عند حلول وقت الإفطار.