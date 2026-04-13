بعد توقف 40 يوماً.. عودة الرحلات بمطار "مام جلال" الدولي (صور)

شهد مطار مام جلال الدولي، يوم السبت، استئناف أولى الرحلات الجوية، وذلك بعد توقف دام أكثر من 40 يوماً بقرار من سلطة الطيران المدني العراقي.

وقال دانا محمد، مسؤول الإعلام والعلاقات في مطار مام جلال الدولي، لوكالة شفق نيوز، إن "أول رحلة جوية انطلقت فجر اليوم، من المطار باتجاه الأردن، على أن يتم تنفيذ رحلة العودة في وقت لاحق من اليوم نفسه".

وأضاف أن "استئناف الرحلات جاء وفق الجدول الذي أرسلته سلطة الطيران المدني العراقي، حيث من المقرر أن تستمر الرحلات الجوية من وإلى المطار خلال الأيام المقبلة بشكل منتظم".

ويأتي هذا التطور بعد توقف الرحلات الجوية في مطارات العراق لأكثر من 40 يوماً، إثر تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي أدت إلى إغلاق الأجواء العراقية، بما في ذلك الرحلات العابرة.

ومع إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، قررت السلطات العراقية إعادة فتح الأجواء واستئناف الرحلات تدريجياً، حيث شهد يوم 11 نيسان 2026 انطلاق أول رحلة من مطار أربيل الدولي، قبل أن يلتحق به اليوم مطار مام جلال الدولي ضمن خطة إعادة تشغيل الملاحة الجوية في البلاد.