بعد توقف مؤقت.. مطار أربيل يستأنف الرحلات الجوية مجدداً

شفق نيوز- أربيل

استأنفت إدارة مطار أربيل الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد توقف مؤقت على خلفية الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة الليلة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات الجوية عادت إلى طبيعتها في مطار أربيل بعد توقف مؤقت مساء اليوم.

وكان مدير المطار أحمد هوشيار، لوكالة شفق نيوز: "مع وجود موجة من الهجمات التي استهدفت مدينة أربيل وسمائها، توقفت الرحلات القادمة والمغادرة في مطار أربيل بشكل مؤقت".

وأضاف: "بعد عودة الوضع الأمني إلى طبيعته، ستستمر الرحلات كالمعتاد، وما حدث هو إجراء مؤقت فقط".

ومساء اليوم أبلغ مصدر أمني في أربيل، وكالة شفق نيوز، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقنصلية الأميركية في عاصمة إقليم كوردستان، اعترضت أربع طائرات مسيّرة حاولت استهداف الموقع.