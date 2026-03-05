بعد توقف ليومين.. علوة السليمانية: استئناف جزئي للاستيراد عبر باشماخ

شفق نيوز- السليمانية

عادت عملية استيراد الخضروات والمواد الغذائية، يوم الخميس، لتُستأنف عبر منفذ باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية مع إيران، بعد أن توقفت لمدة يومين سبب الحرب في إيران.

وقال رئيس نقابة علوة خضار السليمانية، سرور علي، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية استيراد الخضروات عادت بشكل جزئي اليوم عبر المنفذ الحدودي مع إيران، بعد توقف استمر لمدة يومين".

وأوضح أن "التوقف الذي حدث خلال الأيام الماضية كان لأسباب عسكرية وأمنية، إضافة إلى أسباب اقتصادية"، مبيناً أن "الاستيراد في الوقت الحالي يقتصر على بعض المواد الغذائية والخضروات وليس جميعها".

وأضاف أن "الخضروات التي تدخل حالياً تأتي من بعض المناطق المحددة، وذلك بسبب رغبة الجانب الإيراني في الحفاظ على أمنه الغذائي خلال فترة الحرب".

وأشار علي إلى أنه "من المتوقع أن تبدأ عملية دخول الخضروات والفواكه تدريجياً عبر هذا المنفذ خلال الفترة المقبلة".

وكان ممثل علوة السليمانية، سرور علي، حذر يوم الاثنين الماضي، من تداعيات إغلاق المنافذ الحدودية على أسعار المواد الغذائية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار داخل الأسواق المحلية.

وجاء هذا التحذير في ظل مخاوف من تأثير أي إجراءات تتعلق بالمنافذ الحدودية على استقرار السوق المحلية وأسعار السلع الأساسية في إقليم كوردستان.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.