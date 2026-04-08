بعد توقف لشهر.. السليمانية تحتاج أربعة أيام لاستئناف الرحلات الجوية

شفق نيوز- السليمانية

كشف رئيس جمعية شركات السفر والسياحة في السليمانية، عطا نوري، يوم الأربعاء، أن المدة الزمنية اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بشكل منتظم تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام، عقب توقف استمر لأكثر من شهر بسبب الأوضاع الإقليمية.

وقال نوري، في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "حركة الطيران ستُستأنف بعد إعلان وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وبقرار من سلطة الطيران المدني، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية سيتم خلال فترة وجيزة".

وأوضح أن "نحو 90% من الرحلات التي سيُعاد تشغيلها ستكون داخلية، مقابل 10% فقط للرحلات الخارجية"، مشيراً إلى أن "إعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها الكاملة كما كانت قبل الحرب تحتاج إلى مدة تتراوح بين 48 إلى 96 ساعة".

وأضاف نوري أن "الرحلات الخارجية ترتبط بإجراءات وشركات طيران دولية خارج البلاد، ما يجعل عودتها أكثر تعقيداً مقارنة بالرحلات الداخلية".

وفيما يتعلق بالحجوزات السابقة، أكد أن "العديد من شركات السفر قامت بإعادة مبالغ الحجوزات للمسافرين، فيما تعمل شركات أخرى حالياً على تعويض المتضررين"، داعياً جميع شركات السياحة والسفر إلى "الالتزام بتعويض المسافرين عن حجوزاتهم المتأثرة بفترة التوقف".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه حركة الطيران في إقليم كوردستان والعراق عموماً حالة من الترقب، بانتظار عودة الاستقرار الكامل واستئناف الرحلات بصورة طبيعية.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن هدنة لمدة أسبوعين تتوقف خلالها الهجمات بين الطرفين في مسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحرب.