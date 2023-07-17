بعد توقف لساعات.. استئناف الرحلات في مطار السليمانية الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر في مطار السليمانية الدولي يوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار المدينة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان المطار فتح مدارجه لإقلاع واستقبال الطائرات بعد توقف دام لعدة ساعات.

وكشفت مصادر أمنية ومسؤولون في وقت سابق من يوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن تعليق الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كوردستان، في حين طمأنت السلطات الحكومية بعدم وجود مخاطر.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث طائرات مسيرة غير معروفة إن كانت امريكية او تركية تم رصدها من قبل رادارات الدفاعات الجوية الموجودة في مطاري اربيل والسليمانية"، مشيراً الى انه "تم التعميم بالبرقيات والبريد على جميع المطارات بإيقاف الرحلات الى مطاري اربيل والسليمانية لحماية الطائرات القادمة وسلامة المسافرين".

من جانبه نفى وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، وجود خطر أمني على مطاري اربيل والسليمانية.