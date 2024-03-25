بعد توقف دام 10 أعوام.. اطلاق ترفيعات وعلاوات موظفي كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، البدء بالترقيات والترفيعات والعلاوات المهنية لموظفي الإقليم بعد توقفها على مدار الأعوام العشرة الماضية.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه اعتبارا من شهر آذار الحالي سيتم صرف العلاوات والترفيعات المتوقفة.

وشدد الوثيقة الموجهة لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان، ضرورة الإسراع بإرسال قوائم رواتب شهر آذار مزودة بـ الترفيعات والترقيات المهنية.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت استئناف الترفيعات الوظيفية لموظفي إقليم كوردستان مع إكمال توطين الرواتب في المصارف الاتحادية في السابع عشر من شهر آذار الجاري.

يوجد في إقليم كوردستان 1.251 مليون من متقاضي الرواتب، بينهم 751805 من الموظفين المدنيين والعسكريينن، وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها بحاجة إلى أكثر من 940 مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب.

و يذكر أن ترفيعات موظفي إقليم كوردستان متوقفة منذ عام 2014.