بعد توقف دام لأيام .. المقاتلات التركية تقصف 5 مواقع للعماليين شمال دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات التركية، اليوم الجمعة، شن غاراتها الجوية على مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل "متين" بعد توقف دام لأربعة أيام.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية قصفت 5 مواقع تابعة لمسلحي الحزب في سلسلة الجبل المذكور المطل على قضاء العمادية شمال دهوك.

وأضاف أن القصف ركزّ على مواقع في قرى بمنطقة "نهيلي وهي كوهةرزي وبلافة وسكيري و سركةلي" دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.