بعد توقف دام لأسبوع .. طلبة جامعيون يستأنفون التظاهرات بمنطقة كوردستانية

شفق نيوز/ استأنف الطلبة الجامعيون اليوم السبت احتجاجاتهم أمام جامعة "رابرين" في إقليم كوردستان وذلك بعد توقف استمر لأكثر من أسبوع.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء 24 من شهر تشرين الثاني، تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد في السليمانية أسبوعا كاملا.

ونظم العشرات من الطلبة وقفة احتجاجية في قضاء "رانية" أمام جامعة "رابرين"، مطالبين بصرف منحهم المالية.

ورفع الطلاب شعارات أكدوا فيها أنهم "لن يتخلوا عن حقوقهم".

وسار المتظاهرون من أمام جامعة "رابرين" متوجهين صوب نصب الانتفاضة في المنطقة.

و قرر جزء من الطلبة الجامعيين في محافظة السليمانية نهاية الأسبوع الماضي تعليق تظاهراتهم التي انطلقت منذ أربعة أيام احتجاجا على إيقاف منحهم المالية، وانعدام الخدمات في الأقسام الداخلية للمعاهد والجامعات .

وشهدت عدة مدن وبلدات وخاصة مدينة السليمانية، قبل أكثر من أسبوع، احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد، طالبوا خلالها بإعادة صرف المنحة المالية وتحسين ظروف الأقسام الداخية.

وشهدت الاحتجاجات الطلابية تصعيداً رافقه صدامات مع القوات الأمنية، وأعمال عنف سقط على إثرها جرحى من بين صفوف الجانبين.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أكد مؤخراً، أن المؤسسات الحكومية المعنية تعمل جاهدة لمعالجة مشاكل الطلبة وتلبية احتياجاتهم، ولا سيما الأقسام الداخلية للجامعات والمعاهد في عموم إقليم كوردستان.