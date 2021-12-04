سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد توقف دام لأسبوع .. طلبة جامعيون يستأنفون التظاهرات بمنطقة كوردستانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-04T07:08:12+0000
بعد توقف دام لأسبوع .. طلبة جامعيون يستأنفون التظاهرات بمنطقة كوردستانية

شفق نيوز/ استأنف الطلبة الجامعيون اليوم السبت احتجاجاتهم أمام جامعة "رابرين" في إقليم كوردستان وذلك بعد توقف استمر لأكثر من أسبوع.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء 24 من شهر تشرين الثاني، تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد في السليمانية أسبوعا كاملا.

ونظم العشرات من الطلبة وقفة احتجاجية في قضاء "رانية" أمام جامعة "رابرين"، مطالبين بصرف منحهم المالية.

ورفع الطلاب شعارات أكدوا فيها أنهم "لن يتخلوا عن حقوقهم".

وسار المتظاهرون من أمام جامعة "رابرين" متوجهين صوب نصب الانتفاضة في المنطقة.

و قرر جزء من الطلبة الجامعيين في محافظة السليمانية نهاية الأسبوع الماضي تعليق تظاهراتهم التي انطلقت منذ أربعة أيام احتجاجا على إيقاف منحهم المالية، وانعدام الخدمات في الأقسام الداخلية للمعاهد والجامعات .

وشهدت عدة مدن وبلدات وخاصة مدينة السليمانية، قبل أكثر من أسبوع، احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد، طالبوا خلالها بإعادة صرف المنحة المالية وتحسين ظروف الأقسام الداخية.

وشهدت الاحتجاجات الطلابية تصعيداً رافقه صدامات مع القوات الأمنية، وأعمال عنف سقط على إثرها جرحى من بين صفوف الجانبين.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أكد مؤخراً، أن المؤسسات الحكومية المعنية تعمل جاهدة لمعالجة مشاكل الطلبة وتلبية احتياجاتهم، ولا سيما الأقسام الداخلية للجامعات والمعاهد في عموم إقليم كوردستان.

related

حكوم الإقليم تتهم انصار حزبين كورديين بالتسبب باعمال شغب في زاخو

Date: 2020-08-21 08:09:30
حكوم الإقليم تتهم انصار حزبين كورديين بالتسبب باعمال شغب في زاخو

غدا الاربعاء.. تظاهرة لـ"النساء فقط" في مكان غير معلن بالسليمانية

Date: 2021-01-12 10:42:59
غدا الاربعاء.. تظاهرة لـ"النساء فقط" في مكان غير معلن بالسليمانية

لليوم الـ11 تواليا .. التظاهرات الحاشدة تتواصل بمناطق ومدن في إقليم كوردستان

Date: 2021-10-21 10:43:42
لليوم الـ11 تواليا .. التظاهرات الحاشدة تتواصل بمناطق ومدن في إقليم كوردستان

محافظ حلبجة: اقتحام ومهاجمة المباني الحكومية والمقار الحزبية عمل تخريبي

Date: 2020-08-23 12:37:25
محافظ حلبجة: اقتحام ومهاجمة المباني الحكومية والمقار الحزبية عمل تخريبي

عزوف عن تظاهرات "للنساء فقط" بالسليمانية .. وهيئة تزعم ترويعهن (صور)

Date: 2021-01-13 08:47:38
عزوف عن تظاهرات "للنساء فقط" بالسليمانية .. وهيئة تزعم ترويعهن (صور)

صور .. المحاضرون يترقبون قرارات برلمان كوردستان وانطلاق تظاهرة جديدة بحلبجة

Date: 2021-10-26 08:37:42
صور .. المحاضرون يترقبون قرارات برلمان كوردستان وانطلاق تظاهرة جديدة بحلبجة

صور .. مع بدء العام الدراسي انطلاق تظاهرات للمعلمين بمناطق في كوردستان

Date: 2020-09-27 08:06:05
صور .. مع بدء العام الدراسي انطلاق تظاهرات للمعلمين بمناطق في كوردستان

حكومة اقليم كوردستان ترد على المرصد الأورومتوسطي بشأن تظاهرات المعلمين

Date: 2021-02-11 13:34:42
حكومة اقليم كوردستان ترد على المرصد الأورومتوسطي بشأن تظاهرات المعلمين