بعد توقف دام لأسبوع .. استئناف عملية التبادل في معبر حدودي بين إقليم كوردستان وإيران

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معبر "برويزخان" الحدودي الدولي يوم الثلاثاء استئناف عملية التبادل التجاري مع الجانب الإيراني بعد توقف دام لمدة أسبوع بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات أمام المعبر في إقليم كوردستان.

وقالت الإدارة في بيان اليوم انها بعد أبلغت التجار في إيران وإقليم كوردستان بإيقاف التصدير إلى العراق لمدة أسبوع بعد إضراب سائقي الشاحنات أمام المعبر.

ووفقا للبيان فإن تقرر واعتبارا من تاريخ اليوم الثلاثاء المصادف 2 - 11 - 2021 إستئناف النشاط التجاري وعملية التصدير من المعبر.

بدورها تضامنت إدارة منطقة گرميان في إقليم كوردستان مع مطالب المحتجين من التجار وسائقي الحافلات في معبر "برويز خان" الدولي.

بيان لإدارة گرميان ورد لوكالة شفق نيوز، أكد أن المشرف على المنطقة جلال شيخ نوري التقى بممثلين من تجار وسائقي الشاحنات المحتجين في منفذ برويز خان الحدودي بين إيران و إدارة گرميان بحضور ممثلي الدوائر الحكومية المعنية، حيث طرح ممثلو المحتجين مطالبهم لإدارة گرميان من أجل حل تلك المشكلات.

إدارة گرميان خلال بيانها أوضحت أن المشرف عليها أكد أنه مع حل وإنهاء جميع المشاكل التي يعني منها التجار والسائقون في منفذ برويز خان، في إشارة إلى أن إدارة گرميان بتواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية في الإقليم.

واضاف البيان أن إدارة گرميان ستشكل لجنة من الأطراف المعنية لمناقشة جميع المطالب التي تقدم بها ممثلو المحتجين في منفذ برويز خان، على أن تحدد الحلول بأسرع وقت ممكن.