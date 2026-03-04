بعد توقفه ليوم واحد.. استئناف تصدير نفط كوردستان عبر خط جيهان

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، اليوم الأربعاء، بعودة استئناف تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر خط أنابيب كركوك - جيهان التركي، بعد توقف دام يوماً واحداً نتيجة أسباب فنية وتشغيلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات الضخ عادت باتجاه ميناء جيهان التركي، عقب معالجة الخلل الذي تسبب بالتوقف المؤقت"، مؤكداً أن "التصدير يجري حالياً بصورة طبيعية".

وبيّن المصدر أن "النفط المُصدَّر يخص حقول إقليم كوردستان، ويتم نقله عبر شبكة الأنابيب المرتبطة بخط التصدير الرئيسي وصولاً إلى الأراضي التركية"، لافتاً إلى أن "الفرق الفنية تابعت أعمال الفحص لضمان استقرار المنظومة ومنع تكرار التوقف".

وكان مصدر في شركة نفط الشمال الحكومية، ومقرها محافظة كركوك، قد كشف يوم أمس الثلاثاء، عن توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، عقب إيقاف العمل في بعض الشركات النفطية بالإقليم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "قرار إيقاف التصدير جاء بعد تعليق شركات نفطية عملياتها في عدد من حقول إقليم كوردستان، ما انعكس بشكل مباشر على كميات الضخ عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان".

وأضاف أن "وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم أبلغت شركة نفط الشمال، التي تدير عملية التصدير، بإشعار وزارة النفط الاتحادية رسميًا بتوقف الضخ"، مشيراً إلى أن "عملية الضخ توقفت اليوم بشكل كامل".

ويُعد خط أنابيب كركوك – جيهان أحد أهم مسارات تصدير نفط شمال العراق إلى الأسواق العالمية، إذ ينقل الخام إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط تمهيداً لتحميله إلى الناقلات.

ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية موسعة بشأن أسباب التوقف، فيما تؤكد الجهات المعنية استمرار عمليات التصدير وفق المعدلات المعتادة.