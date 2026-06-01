بعد توقفها جراء الحرب.. استئناف التجارة بين كوردستان وإيران بشكل كامل

أعلن رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كوردستان مصطفى شيخ عبد الرحمن، يوم الاثنين، عودة الحركة التجارية بشكل كامل بين الإقليم وإيران بعد فترة من التوقف والتراجع بسبب الحرب التي شهدتها المنطقة.

وقال عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن الحركة التجارية بين الجانبين عادت بصورة انسيابية وكاملة، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية طبيعية جداً، وأن النشاط الاقتصادي والتجاري يشهد استقراراً ملحوظاً.

وأضاف، أن الحرب أثّرت خلال الفترة الماضية على بعض مسارات التبادل التجاري، لاسيما المرتبطة بالمطارات وحركة الطيران، إلا أن تلك المعوقات زالت حالياً، وعادت الحركة التجارية بين إقليم كوردستان وباقي دول العالم إلى طبيعتها.

وفي ما يتعلق بأسعار السلع والرسوم الجمركية، بيّن رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين، أن أسعار البضائع في إقليم كوردستان ما تزال أقل مقارنة بمناطق الوسط والجنوب العراقي، جراء استمرار العمل بالنظام الجمركي والضريبي السابق داخل الإقليم.

وأضاف أن الحكومة العراقية بدأت منذ مطلع العام الحالي، بتطبيق نظام جديد للتعرفة الكمركية في باقي المحافظات، في حين لم يُطبق هذا النظام بعد في إقليم كوردستان، الأمر الذي ساهم في بقاء أسعار السلع عند مستويات أقل من مثيلاتها في بقية مناطق العراق.

ويأتي تصريح عبد الرحمن بعد أيام من إجراء محافظ كرمانشاه الكوردية غربي إيران، منوشهر حبيبي، جولة تفقدية في منفذ "برويز خان" الحدودي المحاذي لإقليم كوردستان، لبحث آليات تطوير البنى التحتية والتجارية، مؤكداً على أهمية تحديث الممر التصديري الذي يربط بلاده بالإقليم.

وتأتي هذه التحركات الإيرانية لتنظيم الساحات الحدودية في "برويز خان" (المحاذي لإدارة كرميان في إقليم كوردستان) في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين الجانبين نمواً ملحوظاً، وسط مطالبات متبادلة من الغرف التجارية في الإقليم وإيران بضرورة تذليل العقبات الروتينية وتسهيل حركة البضائع والمسافرين.

ويعد منفذ "برويز خان" الدولي أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية والرابطة بين العراق وإيران، ويمر عبره جزء كبير من الصادرات الإيرانية المتوجهة نحو أسواق إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية.