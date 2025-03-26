بعد توزيع الرواتب.. أسواق دهوك تنتعش بالمتبضعين لشراء مستلزمات العيد (صور)

شفق نيوز/ تشهد أسواق مدينة دهوك في إقليم كوردستان، إقبالاً كبيراً من قبل المتبضعين لشراء مستلزمات عيد الفطر بعد توزيع رواتب الموظفين، حيث يُلاحظ استمرار اكتظاظ الأسواق حتى ساعات متأخرة من الليل.

ويقول حسين فتاح، صاحب محل لبيع ملابس الأطفال، لوكالة شفق نيوز، إن هناك "ارتفاعاً ملحوظاً على الشراء كلما اقترب موعد عيد الفطر، خاصة بعد توزيع وجبتين من الرواتب هذا الشهر"، مشيراً إلى أن "هذا الإقبال الكبير جيد بعد ركود شهدته السوق في الفترة الأخيرة، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين".

من جهتها، ذكرت هيفي سردار، إحدى المتبضعات في السوق برفقة أطفالها، أنها جاءت اليوم لشراء الملابس والحلويات والمكسرات للاحتفال بعيد الفطر.

وأشارت لوكالة شفق نيوز، إلى أهمية توزيع الرواتب في هذا الوقت حيث ساعدتها في شراء ما يحتاجه أطفالها للعيد، وبخلافه لما كانت قادرة على تلبية احتياجات أطفالها كاملة.

إلى ذلك، قال هرمان أحمد، متبضع آخر في السوق، إن "الوقت المثالي للتسوق خلال شهر رمضان هو في الليل، رغم الازدحام الحالي الذي تشهده السوق بعد توزيع الرواتب".

وأعرب لوكالة شفق نيوز، عن أمله في حل مشكلة تأخير توزيع الرواتب التي تكرر ما يثير امتعاض الموظفين ويخلق ركوداً في الأسواق.

وكانت الحكومة العراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي طوال الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر.

ومن المتوقع أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 31 آذار/ مارس الجاري هو أول أيام عيد الفطر.